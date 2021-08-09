Токио, 9 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В период проведения летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио на соревнованиях было выявлено в общей сложности 458 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщается в отчете, обнародованном на сайте оргкомитета Олимпиады.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

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Уточняется, что 28 человек из этого числа были выявлены за последние 24 часа, при этом максимальное число носителей коронавируса было зарегистрировано на Играх 5 августа (31).

Также указывается, что во время Олимпиады и подготовительного периода к ней было проведено свыше 650 тыс. тестов на SARS-CoV-2, из которых 0,02% дали положительный результат.

Отметим, Олимпиада в Токио проходила в период с 23 июля по 8 августа. При этом в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии.