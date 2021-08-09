Ставрополь, 9 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае приняли участие в кампании по вакцинации против коронавируса 582 534 человека. Из них более 470 тыс. жителей получили прививку вторым компонентом вакцины и привиты уже полностью, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Mil.ru Вакцинация

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В числе привитых 176 067 человек в возрасте старше 60 лет. В общей сложности план по вакцинации выполнен уже почти на 45%, исходя из того, что ранее власти региона заявляли о необходимости привить около 1,3 млн жителей Ставрополья.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял, что коллективный иммунитет к COVID-19 в крае может сформироваться лишь к осени 2021 года, несмотря на высокие темпы иммунизации. Причиной затягивания сроков он назвал прирост новых случаев заражения и отставание ряда территорий по темпам вакцинации.

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