Копенгаген, 9 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В прошедший вторник, 27 июля, на территории Гренландии растаяло столько льда, что вся территория штата Флорида могла покрыться пятью дюймами воды. По данным датских метеорологов из Polar Monitor, причиной стали рекордные температуры на северо-востоке острова. Об этом 9 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Растаявший ледник

Из-за аномальной жары на прошлой неделе температура на острове в два раза превысила норму. 29 июля на северо-востоке Гренландии столбики термометров поднялись до 23,4 градуса, что является самой высокой температурой с момента начала измерений. Тогда же всего за одни сутки растаяло 8,5 миллиардов тонн льда.

Отмечается, что «одна из последних нетронутых территорий в мире меняется под воздействием климата, и только 56 000 жителей Гренландии знают, какие природные ценности человечество потеряет навсегда».

»Мне очень грустно, я наблюдал за этими быстрыми переменами в течение всей своей жизни, а мне всего 28 лет», — поделился с журналистами SVT один из местных жителей Йорген Люнге.