Саратов, 9 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Саратовской области с января по июль текущего года количество заключенных браков превысило число расторжений браков на 9%. Всего с начала года в регионе зарегистрировали 6568 семей. По информации управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области, расторгли брак 5877 пар.

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По состоянию на 1 августа в регионе на свет появилось 10 608 новорожденных. Наибольшее количество свидетельств о рождении выдали в Саратове (4522 акта), Энгельсе (1496) и Балакове (784 акта).

Всего за семь месяцев текущего года отделами ЗАГС Саратовской области произведено 50 456 государственных регистраций актов гражданского состояния.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за первое полугодие 2021 года зарегистрировали 220 семейных союзов с иностранцами, что на 57% больше, чем в прошлом году. Чаще вступают в брак с жителями Азербайджана, Таджикистана, Армении, Казахстана и Украины. Среди женихов и невест были также представители Германии, США, Сирии и Марокко.

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