Ярославль, 9 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. С 11 августа в Ярославской области компания «Юта-АвтоГаз» прекращает поставку сжиженного природного газа по регулируемой цене. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на объявление в группе «Ярнефтегаз» «Вконтакте».

Krish Dulal Сжиженный газ

ИА REGNUM уже рассказывало о проблемах поставщиков «социального» газа в регионе. Установленные департаментом ЖКХ и регулирования тарифов цены на сжиженный газ значительно ниже закупочных. «Юта-АвтоГаз» является крупнейшим поставщиком газа по регулируемым ценам в области.

30 июля компания опубликовала обращение к губернатору области Дмитрию Миронову. Копия письма была направлена в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

«В расчете тарифа на 2021 год для ООО «ЮТА-АвтоГаз» Департаментом запланирована цена закупки СУГ у производителя в размере 13,52 руб/кг, с НДС. Фактическая же цена закупки СУГ у производителя составляет 34,86 руб/кг, с НДС. Разница в стоимости закупки СУГ и утвержденных розничных цен на СУГ для ООО «ЮТА-АвтоГаз» для коммунально-бытовых нужд населения не позволяет осуществлять регулируемый вид деятельности без убытков. Несоответствие установленных тарифов для населения со стоимостью оптовой закупки СУГ у производителя привело Общество к отсутствию оборотных средств для оплаты поставок газа для коммунально-бытовых нужд населения и поддержания производственной деятельности предприятия, а также невозможности получения в финансовых учреждениях кредита», — говорилось в письме на имя главы региона.

Как говорится в письме, убытки компании за 6 месяцев 2021 года от регулируемого вида деятельности составили 5 583 347 рублей. «Юта-Авто-Газ» предлагала варианты выхода из кризиса, но, судя по всему, компромисс достигнут не был.

ИА REGNUM ждёт официального комментария ситуации со стороны правительства Ярославской области.