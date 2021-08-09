В Ярославской области остановят продажу сжиженного газа по социальной цене
Ярославль, 9 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. С 11 августа в Ярославской области компания «Юта-АвтоГаз» прекращает поставку сжиженного природного газа по регулируемой цене. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на объявление в группе «Ярнефтегаз» «Вконтакте».
ИА REGNUM уже рассказывало о проблемах поставщиков «социального» газа в регионе. Установленные департаментом ЖКХ и регулирования тарифов цены на сжиженный газ значительно ниже закупочных. «Юта-АвтоГаз» является крупнейшим поставщиком газа по регулируемым ценам в области.
30 июля компания опубликовала обращение к губернатору области Дмитрию Миронову. Копия письма была направлена в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.
Как говорится в письме, убытки компании за 6 месяцев 2021 года от регулируемого вида деятельности составили 5 583 347 рублей. «Юта-Авто-Газ» предлагала варианты выхода из кризиса, но, судя по всему, компромисс достигнут не был.
ИА REGNUM ждёт официального комментария ситуации со стороны правительства Ярославской области.