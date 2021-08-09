Чебоксары, 9 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Новочебоксарске, который является вторым по величине городом в Чувашии, 10 августа состоится конкурс на замещение должности сити-менеджера. На пост претендуют два человека, сообщает городская мэрия.

Cap.ru Заседание конкурсной комиссии в Новочебоксарске

В Новочебоксарске прошло очередное заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации. По итогам обсуждения к конкурсу допущены два человека: врио главы администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов и начальник муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска» Николай Ершов.

Конкурс на пост сити-менеджера состоится 10 августа в форме индивидуального собеседования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2021 года по собственному желанию сложил полномочия сити-менеджера Новочебоксарска Павел Семенов, который проработал на посту более полугода. Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя Дмитрия Пулатова.

Напомним, что за последние 13 лет в кресле новочебоксарского градоначальника побывали девять человек.