Москва, , 12:01 — REGNUM Правительство РФ направит 300 млн рублей на завершение строительства больницы в городе Междуреченск Кемеровской области. Об этом 9 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Никита Третьяков © ИА REGNUM

Глава правительства рассказал, что по поручению президента утверждена программа социально-экономического развития Кемеровской области. В ней предусмотрены средства на завершение строительства больницы в Междуреченске.

Премьер-министр рассказал, что новый объект позволит горожанам получать медпомощь в своём городе, а не ездить за лечением за десятки километров.

«Правительство направит на решение этой проблемы 300 млн рублей», — сказал Мишустин.