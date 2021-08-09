Москва, 9 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 300 млн рублей на завершение строительства больницы в городе Междуреченск Кемеровской области. Об этом 9 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства рассказал, что по поручению президента утверждена программа социально-экономического развития Кемеровской области. В ней предусмотрены средства на завершение строительства больницы в Междуреченске.

Премьер-министр рассказал, что новый объект позволит горожанам получать медпомощь в своём городе, а не ездить за лечением за десятки километров.

«Правительство направит на решение этой проблемы 300 млн рублей», — сказал Мишустин.