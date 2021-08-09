Стокгольм, , 12:31 — REGNUM Приняв историческое решение, правительство Гренландии недавно запретило разведку месторождений нефти на территории острова. Однако у богатых стран мира до сих пор нет реального плана по быстрому сокращению выбросов в атмосферу — страны G20 так и не смогли даже договориться о постепенном отказе от угольной энергетики. Об этом 8 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Выбросы Pixource

«Радикальные последствия изменения климата наиболее заметны в Гренландии. Вот почему правительство Гренландии недавно приняло историческое решение. Все работы по разведке месторождения нефти и природного газа будут остановлены. Решение означает, что одни из крупнейших в мире известных запасов нефти останутся нетронутыми», — говорится в статье.

Отмечается, что не все крупные страны готовы принять посильное участие в деле сохранения планеты и по-прежнему нацелены на получение экономических благ.

«В отчете исследовательской группы Paris Equity Check говорится, что если бы все страны мира вели себя наподобие Китая, Австралии, России и Бразилии, то планета потеплела бы сразу на пять градусов по Цельсию, а мир бы столкнулся с большим количеством тепла, наводнений и экстремальных погодных условий. Несмотря на климатический кризис, власть имущие отводят глаза, а необходимые решения не принимаются», — отмечают шведские журналисты.

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