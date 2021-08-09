Кострома, 9 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Треть предприятий агропромышленного комплекса Костромской области страдают от засухи. Об этом сообщает региональный департамент АПК.

Официальная страница департамента АПК Костромской области ВКонтакте Поле

Почвенная и атмосферная засуха в результате продолжительно жаркой погоды без осадков зафиксирована в Костромском, Галичском, Кологривском, Чухломском и Парфеньевском районах региона. В общей сложности в этих районах работают 108 из 330 фермерских хозяйств области.

Наибольший ущерб вследствие неблагоприятной погоды потерпят производители льна, картофеля, зерновых культур. На данный момент специалисты департамента ещё не посчитали объёмы недобора урожая и финансовые потери предприятий. Однако по предварительным данным сокращение урожая зерновых по региону может достичь 30%. Область будет обращаться за поддержкой в Министерство сельского хозяйства России.