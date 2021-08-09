Кишинёв, 9 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Кишинёве временного ограничили доступ на панорамный сквер на улице Марии Дрэган. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба мэрии столицы Молдавии.

Молдавия и Приднестровье

Сообщается, что меры приняты в связи с началом оползневых процессов. Часть дорожного покрытия там начало разрушаться.

«Панорамный сквер на улице Марии Драган будет реконструирован после проведения обследования оползней. Работы будут заключаться в укреплении откоса путем поднятия подпорной стены», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что часть улицы Марии Драган была переделана в сквер с панорамным видом в 2019 году. По словам мэра Кишинёва Иона Чебана, тогда не учли риски возникновения оползня.