Киев, 9 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В 2022 году украинские специалисты намерены запустить с территории Канады ракету «Циклон-4М». Об этом 9 августа сообщил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью украинскому УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«В следующем году мы планируем запуск ракеты «Циклон-4М» в Канаде», — сказал он.

Также Тафтай утончил, что в настоящее время у Украины имеется ряд проектов в этой сфере, по которым ведется активная работа.

«Я надеюсь, что уже в ближайшем времени сможем их реализовать», — добавил глава украинского космического агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа стало известно, что российская госкорпорация Роскосмос открыла приём заявок на реализацию научно-исследовательского проекта «Вариация» по созданию наноматериалов и наносистем для ракетно-космической отрасли.