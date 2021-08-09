Москва, 9 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Производство модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 планируется начать в 2025 году в рамках опытно-конструкторских работ «Мегаполис», сообщает 9 августа ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

«Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в новой версии истребителя установят полностью обновленную кабину с самой передовой авионикой. Кроме того, воздушное судно оснастят силовой установкой второго этапа.

Как сообщало ИА REGNUM, первый истребитель Су-57 поступил на вооружение в конце 2020 года. В настоящее время он остается в испытательном центре.

Напомним, в 2018 года на форуме «Армия-2018» Министерство обороны России подписало контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57.

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