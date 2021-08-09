Тюмень, 9 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 283 случая заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 285 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 августа коронавирусом заразились 49 120 человек, выздоровел 44 961 человек, скончались 1065 пациентов с COVID-19 (на 20 человек больше, чем днём ранее).