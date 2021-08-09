Стокгольм, 9 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Год за годом измельченные детали утилизированных авто и мусор из несортированных контейнеров сбрасывались на старую лесопилку в Мархулте (лен Крунуберг, Швеция). Теперь куча мусора превратилась в целую гору, чем уже заинтересовалась прокуратура. Об этом 9 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) vkingxl Свалка

Отмечается, что шведская прокуратура начала предварительное расследование по факту нарушения экологического кодекса.

«По моим оценкам, это расследование — одно из крупнейших в своем роде, которое мы когда-либо видели в Швеции», — заявила прокурор Кристина Перссон в интервью SVT.

Отмечается, что на 9 августа в связи с расследованием уже арестованы три человека.