Минск, , 11:56 — REGNUM «Мы не такая бешеная страна», — заявил 9 августа в Минске Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проходящем в президентском дворце.

Он сообщил своим сторонникам: «У меня не было времени и возможности проводить предвыборную кампанию в прошлом году».

По его словам, ему в 2020 году надо было «спасать людей». При этом он сказал о себе в третьем лице, поведав: «Диктор порядочно поставил задачу перед органами власти и порядочно относился к людям».