Кемерово, 9 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В городе Кемерово количество привитых от коронавируса превысило 159 тысяч человек. Об этом сообщила мэрия города.

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«В областном центре на сегодняшний день прививки от COVID-19 сделали 159 303 человека, в том числе 38 960 в возрасте старше 60 лет», — уточнили в городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 9 августа, за прошедшие сутки выявлено 194 случая заражения коронавирусом.

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