Прививку от коронавируса сделали уже более 159 тысяч жителей Кемерова
Кемерово, 9 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В городе Кемерово количество привитых от коронавируса превысило 159 тысяч человек. Об этом сообщила мэрия города.
Minzdrav.gov.ru
Вакцинация
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»
«В областном центре на сегодняшний день прививки от COVID-19 сделали 159 303 человека, в том числе 38 960 в возрасте старше 60 лет», — уточнили в городской администрации.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 9 августа, за прошедшие сутки выявлено 194 случая заражения коронавирусом.
Читайте также: В Кузбассе за сутки выздоровели 194 пациента с коронавирусом