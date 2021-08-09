Норрчёпинг, Швеция, 9 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Отсутствие достаточного количества операторов и увеличивающееся время ожидания в настоящее время являются одной из главных проблем службы экстренной помощи 112 в Норрчёпинге, расположенном в 170 километрах к югу от Стокгольма. Об этом 9 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Скриншот страницы freeadvice.ru Система 112

Согласно соглашению службы SOS Alarm с правительством Швеции, среднее время ответа на звонок по номеру 112 должно составлять 8 секунд. Но в течение первых двух месяцев лета время ожидание доходило до 30 секунд.

Отмечается, что среднее время ответа при звоне на номер 112 в 2019 году составляло 8,6 секунд, в 2020 — 9,2 секунд, в 2021 (январь-июнь) — 10,8 секунд.

«Телеканал SVT получил информацию о том, что в последние месяцы в определенные часы дня была трехминутная очередь. Что вы скажете по этому поводу?» — задали вопрос журналисты SVT главе местного отделения SOS Larm в Норрчёпинге Кристиану Ларссону.

«Я не могу подтвердить правильность этой цифры, потому что у меня нет такой информации. Вполне возможно, что это так, но мы в основном стараемся смотреть на более общую картину», — ответил Ларссон.