Йошкар-Ола, 9 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 9 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 627 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 996 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 46 человек. 412 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались пять человек в республике, за минувшие сутки было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1219 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 597 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1164 человека, из них у 1142 — пневмония, 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 50 пациентов, при этом госпитализированы 48 жителей Марий Эл.