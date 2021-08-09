Воронеж, 9 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели десятимесячного мальчика под колёсами автомобиля на пляже возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 9 августа старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Эмблема СКР

Дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика. Личность водителя, находившегося за рулём в момент аварии, устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 августа на территории пляжа рядом с санаторием имени Ф.Э. Дзержинского, неизвестный водитель на автомобиле Ford Focus совершил наезд на десятимесячного мальчика, от полученных травм ребёнок скончался на месте.