Канберра, 9 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 9 августа, еще раз обратил внимание всех жителей страны, что вакцинация от COVID-19 в Австралии не будет носить обязательный характер. Однако, как завил Моррисон, это решение правительства, но работодатели и владельцы бизнесов могут предусмотреть для своих сотрудников другие правила. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Вакцинация бесплатна и не является принудительной. Это важный принцип», — заявил Моррисон.

«Мы, правительство, не собираемся за закрытыми дверьми принимать и навязывать программу обязательной вакцинации», — подчеркнул премьер-министр.

Моррисон также отметил, что для вхождения в следующую фазу по снятию ограничений в стране необходимо привить 70% населения.