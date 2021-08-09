Якутск, 9 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Якутии к исполнению обязанностей приступил новый руководитель следственного управления по республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

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Указом президента РФ Владимира Путина 30 июля на эту должность назначен полковник юстиции Виталий Кондратенко, который ранее работал заместителем руководителя СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 5 августа прошла торжественная инаугурация главы городского округа Константина Шестакова. Участие в ней принял и губернатор региона Олег Кожемяко.