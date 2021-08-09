Москва, 9 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Правительство РФ разработало проект концепции развития водородной энергетики, сообщил 9 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, концепция «определяет цели, стратегические меры по созданию этой отрасли в стране».

Первый этап, рассчитанный на 3,5 года, предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов в этой сфере по производству, экспорту и применению энергоносителей на внутреннем рынке.

На втором этапе будут созданы крупные производства, ориентированные на экспорт. Кроме того, планируется серийно применить водородную энергетику в различных секторах экономики.

«Развитие водородной энергетики позволит уменьшить потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счёт формирования новых производств», — отметил Мишустин.