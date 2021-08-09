Уфа, 9 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Железнодорожное кольцо намерены построить вокруг Уфы. Об этом 9 августа сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Neu-Zwei Поезд

По его словам, это необходимо, чтобы перенаправить транзитные поезда в объезд столицы Башкирии.

«Возможный социально-экономический эффект от реализации данного проекта составит 288 млрд рублей», — сообщил Булушев, отметив, что продолжается работа по формированию финансовой модели данного проекта.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что проект «Уфимское железнодорожное кольцо» является очень нужным, поэтому нужно добиться того, чтобы на этот проект деньги в бюджете были.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на железнодорожном вокзале Уфы планируют построить высокие платформы.