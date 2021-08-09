Чебоксары, 9 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В госветслужбе Чувашии предлагают перевести свиноводческие хозяйства, которые менее всего защищены от чумы свиней, на «альтернативные виды деятельности». С этим не согласен вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, предложив убрать данный пункт из протокола. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён сегодня, 9 августа, на планёрке в правительстве.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Свиньи

Глава госветслужбы Константин Викторов, отчитываясь о проведённых мероприятиях по защите животных от опасных болезней, отметил, что с начала года в республике выявлено три очага бешенства и один очаг африканской чумы свиней (АЧС).

Говоря об АЧС, он привёл данные по численности кабана в Чувашии, которые могут стать одними из разносчиков инфекции: при нормативе в 0,25 голов на 1 тыс. гектаров в республике насчитывается 0,59 голов на 1 тыс. гектаров. При этом в июле в соседних регионах — Нижегородской области и Марий Эл — зарегистрированы очаги АЧС, в связи с чем «сохраняется риск завоза» инфекции в Чувашию.

При обсуждении профилактических мероприятий вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов обратил внимание на перечень поручений:

«Предусмотреть минсельхозу возможность перевода свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности в рамках имеющих региональных программ. Может быть, предусмотреть мероприятия и помочь увеличить уровень биологической защиты? Иначе получается, что есть нет свиней — нет проблем. Итак позакрывали около 30 свинокомплексов и переоборудовать их, перестраивать под содержание других животных — непросто».

За какой именно период были закрыты десятки свинокомплексов, не сообщалось.

Глава Чувашии Олег Николаев согласился с министром, что данный пункт требует корректировки. И не только этот, но и ряд других, в том числе касающихся регулирования численности кабана. И поручил пересмотреть предлагаемые решения, синхронизировав их с другими мероприятиями.