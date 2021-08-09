Сеул, 9 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал правительство страны приложить все усилия, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции и стабилизировать жизнь людей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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Данное заявление глава государства сделал 9 августа в ходе совещания со своими старшими советниками.

Мун Чжэ Ин назвал нынешние жёсткие меры социального дистанцирования экстренными, «которые можно использовать временно, в течение короткого периода».

Он подчеркнул, что правительству необходимо предпринять все возможные усилия для сдерживания распространения вируса и ускорения программы вакцинации.

Президент Южной Кореи напомнил о том, что согласно плану вакцинации до осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который в текущем году отмечается с 18 по 22 августа, порядка 36 млн человек получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.