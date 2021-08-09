Киев, 9 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО) похож на «двустороннее копание туннеля». Об этом 9 августа заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

«Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой — с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются», — сказал он.

Также Кулеба добавил, что в ходе этого процесса партнеры Украины иногда хотят больше от этого получить, как это было в 2013 году, когда Киеву предлагали Соглашение об ассоциации, а тогдашний президент страны — Виктор Янукович — от этого отказался.

Кроме того, глава МИД Украины добавил, что иногда хочет большего украинская сторона, которая «набрасывает им каких-либо дополнительных идей, проектов, амбиций», на что на Западе «сдержанно на них реагируют».

При этом он отметил, что «абсолютно» отвергает позицию, когда Украине что-то должны, а она никому ничего не должна.

«Также я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — добавил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время своей встречи в Вашингтоне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленскийбудут обсуждать три блока вопросов — политические, экономические и связанные с безопасностью.