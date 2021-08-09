Казань, 9 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 9 августа лабораторно подтверждены 24 387 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 50 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 21 555 ковид-пациентов, скончались 633 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлению пять человек, количество летальных исходов не изменилось.

Госпитализация за прошлый день потребовалась 17 заболевшим, 33 человека лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 23 носителей вируса, 13 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за июль сотрудники управления Роспотребнадзора проверили 1097 объектов, нарушения выявлены в 18% из них, наложены штрафы на сумму более 1,5 млн рублей. По решению суда за грубые нарушения деятельности приостановили работу 11 объектов.

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