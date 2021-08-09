Лондон, 9 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Великобританию пытаются попасть «китайские шпионы». Для этого они используют визовую схему, разработанную, чтобы помочь жителям Гонконга приехать в Соединённое Королевство. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

Marketing-chine.com Шпионаж в пользу КНР

Собеседники издания отметили, что располагают сведениями о «спящих» агентах, подающих заявления на получение визы для держателей паспортов BNO (британского гражданина за границей), выдававшихся до 1997 года, и таким образом делают вид, что хотят получить убежище. Один из источников отметил, что перед выдачей визы держателям паспорта BNO процесс проверки проводится гораздо более тщательным образом, чем другие и «это не просто так». Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявлял о более низких требованиях к людям, пользующимся новым визовым режимом.

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Последний губернатор тогда ещё британской колонии Гонконг лорд Кристофер Паттен Барнс отметил, что схема виз для гонконгцев была правильной мерой в качестве ответа на закон о защите национальной безопасности в Китае. Со времени его введения жители Гонконга подали более 30 тысяч заявлений, отмечает издание.

«Мы имеем дело с тоталитарным государством, которое использует информаторов. Если у кого-то есть опасения, что Коммунистическая партия Китая (КПК) попытается размещать в открытых обществах информаторов и людей, которые будут похищать секреты о безопасности, то эти опасения полностью оправданы», — заявил экс-губернатор.

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Напомним, паспорта британского гражданина за рубежом (British National (Overseas), BNO) выдавались жителям Гонконга перед его передачей от Великобритании к КНР в 1997 году. КНР прекратила признавать такие документы с 31 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года глава МВД Соединённого Королевства Прити Патель представил детали программы по приёму иммигрантов из Гонконга, которые после определённого периода проживания и работы в Великобритании смогут получить его полноценное гражданство. Так, после запуска программы, жители специального административного района КНР, имеющие британский заморский паспорт и их ближайшие родственники смогут по новой специальной визе приезжать в Британию, чтобы жить и работать или учиться.