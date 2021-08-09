Тбилиси, 9 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Экономика Грузии почти достигла уровня, который был в стране перед экономическим кризисом, разразившимся из-за пандемии. Об этом 9 августа заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Pixabay.com Рост экономики

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Он прокомментировал последнюю публикацию рейтингового агентства Fitch. Оно сохранило за Грузией рейтинг ВВ, но заменило прогноз с «негативного» на «стабильный».

"Основными причинами улучшения прогноза по рейтингу агентство называет более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, сильную и убедительную макроэкономическую политику, и высокую международную поддержку», — сказал Гарибашвили.

По словам премьер-министра страны, прогноз от Fitch является знаком для международных инвесторов о том, что экономика Грузии восстанавливается.

Напомним, ВВП экономики Грузии по итогам первого квартала снизился на 4,2% по сравнению с показателем 2020 года. В следующие три месяца ВВП показал значительный рост: в апреле — 45%, в мае — 25,8%, в июне — 18,7%. По итогам первого полугодия рост экономики Грузии составил 12,7%.