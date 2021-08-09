Москва, 9 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ не должно допустить дефицита зерна и муки на внутреннем рынке РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко.

Government.ru Пшеница

«Спрос на пшеницу и ее цена в мире продолжают расти. И если темпы этого роста сохранятся, то уже через две недели мы увидим цену выше, чем за последний год, — сказал Ермоленко. — Поэтому на месте Минсельхоза РФ я бы задумался о временном запрете вывоза пшеницы, ходя бы до декабря месяца. Да, это радикальная мера, и будет много недовольных внутри страны, но если на внутреннем рынке образуется дефицит зерна или муки, то недовольных будет еще больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна из причин роста мировых цен на пшеницу связана с опасениями относительно урожая 2021 года.