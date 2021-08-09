Саранск, 9 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также три летальных случая.

Скончались женщины 1945 и 1951 годов рождения, а также мужчина 1972 года рождения. Все были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», которая осложнялась двусторонней тотальной вирусной и полисегментарной пневмонией. Также умершие страдали тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 427 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 494 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2608 человек.

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