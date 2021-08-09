Псков, 9 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Псковской области продолжается медленное, но стабильное снижение динамики заболеваемости, сообщил 9 августа губернатор региона Михаил Ведерников. За минувшие сутки в области было выявлено 106 инфицированных, что на три человека меньше, чем днем ранее.

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«Важно продолжать прививочную кампанию, чтобы сохранить положительную тенденцию», — подчеркнул Ведерников.

Всего с начала пандемии в области было выявлено 44 762 зараженных. Из них выздоровели 37 258 человек, в том числе 29 пациентов были выписаны по выздоровлению 8 августа. Умерло — 599 жителей, в том числе пять летальных исходов было зафиксировано за минувшие сутки.