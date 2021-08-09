Липецк, 9 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Липецкой области 9 августа подтверждено 238 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 41 тыс. 887 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 35 тыс. 670 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 59 — за последние сутки.

За весь период скончался 1221 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.