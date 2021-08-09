Красноярск, 9 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели красноярцев от отравления спиртосодержащей жидкостью принято к производству следователями регионального СКР. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

По данным ведомства, 3 и 4 августа в медучреждения Красноярска доставили двух женщин из Советского района и троих мужчин из Октябрьского района. У всех пострадавших наблюдались признаки отравления.

Позже женщины и один мужчина скончались, несмотря на оказанную медицинскую помощь. По фактам их гибели полиция возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих веществ или ядовитых веществ в целях сбыта»). С учётом установленных в ходе расследования обстоятельств уголовное дело переквалифицировано на ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дела передали для расследования в территориальное подразделение регионального Следственного комитета. Они соединены в одно производство.

По данным следствия, две женщины (24 года и 54 года) и 54-летний мужчина скончались, употребив спиртосодержащую жидкость из пластиковой ёмкости. На бутылках не было этикеток и состава, продукция не отвечала требованиям безопасности. Ещё двое мужчин находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Задержаны подозреваемые — 45-летний и 58-летний жители Октябрьского района Красноярска. Один из мужчин арестован, второй находится под домашним арестом в связи с состоянием здоровья. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Расследование продолжается. Назначена судебно-химическая экспертиза.

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