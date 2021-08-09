Пекин, 9 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Сети появились патентные изображения серийной версии большого кроссовера Haval X DOG. Снимки размещены на сайте патентного ведомства Китая.

SIPO X DOG

Концепт-кар X DOG впервые был представлен весной текущего года на международной автомобильной выставке в Шанхае.

Внешне кроссовер будет выделяться угловатыми формами кузова, округлой головной оптикой, большой радиаторной решёткой, габаритными бамперами и расширенными колесными арками.

Ожидается, что внутри автомобиля будут установлены: виртуальные панели, дисплей информационно-развлекательного центра, включая цифровую приборную доску, тачскрин управления климат-контролем, а также дополнительный экран на рулевом колесе.

В качестве силового агрегата у нового авто может быть установлен двухлитровый турбированный двигатель производительностью 245 л. с.

Ранее в России был представлен новый пятиместный кроссовер Haval Jolion с приводом 4×4. Под капотом новинки «трудится» турбированный четырёхцилиндровый рядный двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 150 л. с.

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