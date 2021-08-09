Саратов, 9 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 17 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 9 августа 1897 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 10 мужчин и семь женщин в возрасте от 35 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 9 августа зарегистрировали 75 394 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 70 123 человека, за сутки — 234 пациента.

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