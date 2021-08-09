Варшава, 9 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Центральное статистическое управление Польши 8 августа обнародовало на странице в соцсети Twitter данные об иностранных гражданах, которые проживают в Польше, имея вид на жительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, оказалось, что по состоянию на начало августа таких человек в стране оказалось чуть более 500 тысяч. Большая часть из них (около 280 тысяч) являются гражданами Украины. На втором месте — граждане Белоруссии (их в Польше с видом на жительство проживает более 34 тысяч). На третьем месте оказались граждане Германии (около 20 тысяч человек).

Отмечается, что в первом полугодии 2021 года количество иностранцев с видом на жительство увеличилось почти на 42 тысячи человек. Наибольший рост зафиксирован среди граждан Украины — их стало больше на 30 тысяч человек, а также среди граждан Белоруссии — с начала года вид на жительство в Польше получило более 4,5 тысячи человек.

После Украины, Белоруссии и Германии следуют граждане России и Вьетнама. Затем — граждане Индии, Грузии, Италии, Китая и Великобритании.