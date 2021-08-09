* Ичкерия — запрещённая в России организация

Грозный, 9 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Украиноязычные карты Apple назвали Чечню Чеченской Республикой Ичкерия (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот топографический или какой-то иной непонятный казус обнаружили пользователи мобильных устройств на операционной системе iOS при переводе названия российского субъекта с русского языка на украинский, пишет РИА Новости.

Чечня. Грозный

Так, на Apple Maps Чечня обозначена на русском языке как российский регион правильно, а при переводе на украинский язык официальное приложение Apple указывает, что этот субъект РФ называется «Чеченська Республіка Ічкерія"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Комментариев компании по поводу этого казуса пока нет.

Напомним, Чеченскую Республику Ичкерию во главе с первым президентом Джохаром Дудаевым провозгласили чеченские сепаратисты в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. Официально её существование было прекращено в ходе контртеррористической операции в 2000 году. Деятельность властей непризнанной республики была признана на территории России террористической и запрещенной.