Саранск, 9 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 9 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 494 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 45 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 459 жителей Мордовии. 427 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2608 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1314 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1859 человек.