Рыбинск, Ярославская область, 9 августа 2021, 11:37 — REGNUM В Рыбинске Ярославский области кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ, депутату муниципального совета Олегу Леонтьеву суд отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Рыбинского городского суда.
Депутат обратился в суд с иском к своей соседке по дому. Олег Леонтьев утверждал, что его соседка распространяет о нём недостоверную информацию через публикации в интернете и СМИ, обращениях в адрес председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого, а также в адрес Муниципального совета города Рыбинска и лично к главе города Денису Добрякову. Также обращалась женщина к секретарю городского комитета КПРФ и соседям по дому. Помимо защиты чести и достоинства депутат требовал возместить ему моральную компенсацию в размере ста тысяч рублей.
Ответчица требований не признала, пояснив, что к информации, появлявшейся в СМИ она не имеет отношения. Факт подачи жалоб на депутата из-за шума не отрицала и уточнила, что много раз обращалась в полицию по этому вопросу. Также добавила, что обратилась по месту работы депутата потому, что не смогла урегулировать конфликт при личном общении.
По итогу рассмотрения суд отказал Олегу Леонтьеву в удовлетворении требований. Факты обращений в полицию из-за шума подтвердились. Также был установлен факт затопления депутатом квартиры ответчицы — ранее она уже судилась с ним и выиграла иск.
Также депутат просил опровергнуть сведения о том, что он якобы не работает, но получает заработную плату из бюджета. Но и здесь суд не встал на сторону народного избранника.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Иски о защите чести и достоинства в Ярославской области стали своего рода модой последнего политического сезона. В суд обращаются депутаты, кандидаты в депутаты и чиновники. Правда, как правило, суды отказывают в удовлетворении таких исков.
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