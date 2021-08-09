Рыбинск, Ярославская область, , 11:37 — REGNUM В Рыбинске Ярославский области кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ, депутату муниципального совета Олегу Леонтьеву суд отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Рыбинского городского суда.

Молоток судьи Chris Potter

Депутат обратился в суд с иском к своей соседке по дому. Олег Леонтьев утверждал, что его соседка распространяет о нём недостоверную информацию через публикации в интернете и СМИ, обращениях в адрес председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого, а также в адрес Муниципального совета города Рыбинска и лично к главе города Денису Добрякову. Также обращалась женщина к секретарю городского комитета КПРФ и соседям по дому. Помимо защиты чести и достоинства депутат требовал возместить ему моральную компенсацию в размере ста тысяч рублей.

«Ответчиком распространены недостоверные сведения о ненадлежащем поведении истца в быту, в том числе о том что истец гремит, топает, прыгает, хлопает дверями, двигает мебель, по ночам принимает гостей, не работает, распространяет недостоверные сведения о совершении противоправных действий, в том числе о трех затоплениях, возгорании на балконе, пренебрежении нормами и правилами жизни в многоквартирном доме, о составлении протоколов об административных правонарушениях, дискредитирует как члена партии КПРФ», — поясняется позиция истца в судебном решении.

Ответчица требований не признала, пояснив, что к информации, появлявшейся в СМИ она не имеет отношения. Факт подачи жалоб на депутата из-за шума не отрицала и уточнила, что много раз обращалась в полицию по этому вопросу. Также добавила, что обратилась по месту работы депутата потому, что не смогла урегулировать конфликт при личном общении.

По итогу рассмотрения суд отказал Олегу Леонтьеву в удовлетворении требований. Факты обращений в полицию из-за шума подтвердились. Также был установлен факт затопления депутатом квартиры ответчицы — ранее она уже судилась с ним и выиграла иск.

Также депутат просил опровергнуть сведения о том, что он якобы не работает, но получает заработную плату из бюджета. Но и здесь суд не встал на сторону народного избранника.

«Доводы о том, что Царевой Г.В. распространена недостоверная информация о том, что Леонтьев М.О. не работает, но получает из бюджета заработную плату, суд находит не обоснованными. В письмах Царевой Г.В. содержаться следующие фразы о работе истца: «Я понимаю, что, если бы от трудился, как большинство людей, весь нормированный рабочий день, он бы вынужден был ночью спать.», «Мне вообще непонятно, когда он работает: я почти постоянно слышу его дома. Я понимаю, что работа его практически вся виртуальная, основанная на написании критических статей…». В указанных высказываниях отсутствуют утверждения о том, что Леонтьев М.О. не работает и получает из бюджета заработную плату, а высказывается мнение о времени работы истца, в связи с чем, данное мнение не может являться предметом судебной защиты, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, они не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности», — говорится в судебном решении.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Иски о защите чести и достоинства в Ярославской области стали своего рода модой последнего политического сезона. В суд обращаются депутаты, кандидаты в депутаты и чиновники. Правда, как правило, суды отказывают в удовлетворении таких исков.

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