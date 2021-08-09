Москва, 9 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Центральный банк России с 9 августа выпускает в обращение памятную монету из серии «Космос» — «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский», сообщается на сайте регулятора.

Константин Эдуардович Циолковский

На монете изображен великий учёный Константин Эдуардович Циолковский на фоне космического пространства и формул.

Серебряная монета в память о Циолковском выпускается номиналом 3 рубля. Тираж монеты — 3000 штук. Принимается для платежей в РФ без ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 25 июня выпустил в обращение золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец».

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