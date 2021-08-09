Москва, 9 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Предложение Центробанка ввести новые виды инвестиционных счетов (ИИС) для оплаты образования и формирования пенсионных накоплений опасны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Они подменяют обязательства государства, за которые граждане уже заплатили своими налогами и взносами в социальные фонды», — пояснил Миронов.

Центробанк с упорством, достойным лучшего применения, пытается подменить все обязательства государства перед гражданами так называемыми индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), возмущен парламентарий. С их помощью в ЦБ без зазрения совести предлагают гражданам самостоятельно копить себе на пенсии и на образование детям.

«Да, пока речь идет о добровольных отчислениях. Но не пытаются ли сейчас таким образом обкатать эту модель на будущее?» — опасается депутат Госдумы.

В целом он уверен, что через концепцию инвестиционных счетов финансово-экономические власти, биржевые спекулянты и лоббисты проталкивают очень опасную и циничную идею: драть с людей по три шкуры в виде налогов, и при этом полностью снять с государства ответственность по всем обязательствам.

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Пока что, указал Миронов, единственная доходность, которую гарантируют ИИС — это налоговый вычет в 13%, напомнив, что фондовый рынок может не только расти, но и падать.

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