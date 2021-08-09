Магадан, 9 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Магаданская область подготовила павильон для участия на выставке «Улица Дальнего Востока» в дни проведения в Приморье Восточного экономического форума-2021, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в правительстве региона.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

Читайте также: В Приморье в дни проведения ВЭФ-2021 введут ряд запретов и ограничений

«Магаданская область — территория больших перспектив» — с таким посылом делегация Колымы поедет в сентябре на форум во Владивосток.

Павильон региона на выставке «Улица Дальнего Востока» будет выглядеть как золотой треугольник, который символизирует единение тела, души и духа. Фигуру взяли за основу как национальный орнамент, который используется в вышивке эвенов, коряков, чукчей и других народов.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии шестого Восточного экономического форума в Приморье усиливают меры безопасности и вводят ряд ограничений.