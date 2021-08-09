Пенза, 9 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали еще 241 носителя коронавируса. Накануне заболели 232 человека. По данным общероссийского оперативного штаба на 9 августа, в регионе с начала пандемии подтвердили 58 315 заражений.

Распространение вируса

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Выздоровели за все время 46 850 пациентов, за сутки — 93 человека. Скончался от COVID-19 всего 1793 жителя, в том числе за последние 24 часа — 20 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувшие семь дней (2 — 8 августа) умерли 149 человек. Также как и неделей ранее. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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