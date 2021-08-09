Пермь, 9 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 478 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 77 310 носителей коронавируса. Выздоровели 67 946.

От COVID-19 скончались уже 3489 граждан. На текущий момент 3533 находятся в стационарах, в том числе 180 подключены к аппаратам ИВЛ.