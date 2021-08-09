Волгоград, 9 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Волгограде в мошенничестве подозревают директора одного из учебных центров и руководство трёх коммерческих организаций. Сообщники якобы на профобучение предпенсионеров получили из бюджета более 500 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Kchr.ru Переобучение предпенсионеров

По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемые предоставили в центр занятости населения пакеты документов, по которым якобы 10 сотрудников организации по оказанию услуг в области бухучета и двух управляющих компаний проходили обучение в специализированном центре как лица предпенсионного возраста по федеральной программе «Старшее поколение». Заявки одобрили, и сообщники получили субсидию на «компенсацию понесённых затрат». В действительности никто из работников на обучение не направлялся, руководители фирм знали о финансовых махинациях и были «в доле».

Возбуждены уголовные дела, основанием для которых стали результаты прокурорской проверки и материалы оперативников отдела экономической безопасности.