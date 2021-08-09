Глава Башкирии вручил награды работникам строительного комплекса региона
Уфа, 9 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Государственные награды работникам строительного комплекса Башкирии вручил глава республики Радий Хабиров в честь Дня строителя. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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Сообщается, что 77 работников строительной сферы получили ордена, медали, почётные грамоты, звания и благодарности.
«Вчера мы все вместе отметили ваш профессиональный праздник. Хочу от души поздравить вас и ваших коллег — десятки тысяч строителей, инженеров, проектировщиков, архитекторов нашей республики — с Днём строителя!», — сообщил Хабиров.