Екатеринбург, 9 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дали восемь лет колонии строгого режима молодому человеку, обвиняемому в убийстве студента у бара «Американка». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

publicdomainpictures.net Убийство

По версии следствия, обвиняемый, находясь в пьяном виде, поссорился с незнакомым ему студентом техникума. В ходе противостояния гражданин нанёс жертве десять ударов ножом. Студент скончался от полученных ран.

Подсудимый не признавался в совершении преступления. Гособвинитель просил назначить гражданину девять лет колонии строгого режима, суд в итоге дал восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге убили рыбака на берегу пруда.