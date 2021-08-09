Пенза, 9 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Пензенской области сохраняется высокая пожароопасность, сообщает 9 августа ГУ МЧС России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасение в жару

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В период с 9 по 13 августа местами в западной части Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Со вторника по среду (10−11 августа) осадков не прогнозируется. Температура воздуха по ночам составит +19…+21 градус, днем — около +35. Кратковременный дождь с грозой возможен в ночь на 12 августа.

ИА REGNUM напоминает, федеральное агентство лесного хозяйства прогнозирует в августе 2021 года ухудшение ситуации с лесными пожарами на территории пяти федеральных округов.

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